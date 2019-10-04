04 октября 2019 года

Россия назначила представителя в Комиссии НАФО

Правительство РФ определилось с национальным представителем в Комиссии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана.

Распоряжением правительства РФ от 30 сентября 2019 г. № 2269 назначен представитель России в Комиссии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). Эта функция официально закреплена за представителем Росрыболовства в Канаде Темуром Таировым.

Согласно Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в северо-западной части Атлантического океана, организация состоит из генсовета, научного совета, рыболовной комиссии и секретариата.

Fishnews