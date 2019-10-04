Закон о налоговом вычете для рыболовства вышел в Приморье
В Приморском крае принят закон, предусматривающий инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Льготу распространили на рыболовство и рыбоводство, судостроение и судоремонт.
Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предусмотрен законом Приморского края от 3 октября 2019 г. № 590.
Как сообщает корреспондент Fishnews, льготу могут использовать организации, расположенные в Приморье и работающие в определенных сферах. Это в том числе рыболовство и рыбоводство, судостроение и судоремонт.
Также на поддержку могут рассчитывать компании, инвестиционные проекты которых включены в реестр приоритетных в крае; а также те, кто реализуют в Приморье проекты на принципах государственно-частного партнерства.
Отмечено, что вычет предусмотрен по наиболее значимым отраслям промышленности, серьезно влияющим на развитие экономики региона.
Полное название документа – «О внесении изменений в закон Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций».
Fishnews