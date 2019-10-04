04 октября 2019 года

Закон о налоговом вычете для рыболовства вышел в Приморье

В Приморском крае принят закон, предусматривающий инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Льготу распространили на рыболовство и рыбоводство, судостроение и судоремонт.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль предусмотрен законом Приморского края от 3 октября 2019 г. № 590.

Как сообщает корреспондент Fishnews, льготу могут использовать организации, расположенные в Приморье и работающие в определенных сферах. Это в том числе рыболовство и рыбоводство, судостроение и судоремонт.

Также на поддержку могут рассчитывать компании, инвестиционные проекты которых включены в реестр приоритетных в крае; а также те, кто реализуют в Приморье проекты на принципах государственно-частного партнерства.

Отмечено, что вычет предусмотрен по наиболее значимым отраслям промышленности, серьезно влияющим на развитие экономики региона.

Полное название документа – «О внесении изменений в закон Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций».

Fishnews