07 октября 2019 года

Ученые обнаружили мало мойвы на Севере

Норвежские и российские исследователи зафиксировали низкую численность популяции мойвы в Баренцевом море во время научной экспедиции, сообщают зарубежные СМИ.

Одно российское и три норвежских исследовательских судна полтора месяца работали в Баренцевом море, пишет портал Undercurrent News со ссылкой на норвежский Институт морских исследований (Institute of Marine Research, IMR). По словам норвежского ученого Георга Скарета, нынешняя экспедиция носила всеобъемлющий характер и теперь исследователям предстоит обработать большой объем информации.

Ученые обнаружили во время экспедиции два главных скопления мойвы. Одно из них – к востоку от острова Эдж, входящего в архипелаг Шпицберген, а второе – далеко к востоку от рыбоохранной зоны Шпицбергена. Скопления расположены между 76 и 78 градусами северной широты.

По словам Георга Скарета, мойва была в основном созревшей, то есть готовой к нересту зимой. Однако ее запасы оказались очень невысоки, что не сулит ничего хорошего для численности популяции в ближайшие годы, отметил исследователь.

По данным зарубежного СМИ, мало мойвы ученые зафиксировали в российской части Баренцева моря. Кроме того, этот промысловый объект обнаружили по всему юго-востоку Баренцева моря, однако его численность была не настолько высокой, чтобы приниматься во внимание.

Георг Скарет рассказал, что в этом году для популяции трески также характерно более юго-восточное распределение, впрочем, в норвежской зоне ее количество тоже значительно. Снижение численности трески на севере исследователь связал также с распределением мойвы. Ученый отметил, что в 2019 г. в российской части моря было обнаружено большое количество пикши.

Fishnews