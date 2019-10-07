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Морской биомедицине Дальнего Востока прочат большое будущее

Морской биомедицине Дальнего Востока прочат большое будущее

На российском Дальнем Востоке может быть найдено от 100 тыс. до 1 млн новых лекарственных соединений, утверждают в ДВФУ. В результате в России возможно возникновение сопоставимого с американским рынка противораковых препаратов.

По мнению ученых, в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей обитают от нескольких десятков тысяч до двух миллионов новых видов беспозвоночных. Многие из них обладают противоопухолевым потенциалом, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) со ссылкой на публикацию в журнале Marine Drugs.

«От 40 до 50% мировых лекарств получено из природных химических соединений. Доля соединений из морских организмов в этом списке невелика. Однако сегодня химическое разнообразие соединений из морских беспозвоночных превосходит соединения из наземных лекарственных растений. Изучая новые виды беспозвоночных, мы можем открыть соединения-кандидаты на роль лекарств нового поколения», – рассказал директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий Хотимченко.

«Из 30 тысяч известных в мире биологически активных соединений, полученных из морских организмов, только 30 или 40 единиц стали лекарственными кандидатами, дошедшими до клинических испытаний. Большинство из этих соединений – противораковые агенты. По нашей оценке, на российском Дальнем Востоке может быть найдено от 100 тыс. до 1 млн новых лекарственных соединений. От 6 до 60 тыс. из них будут обладать противораковой активностью на доклиническом уровне. От 150 тыс. до 1,5 млн дойдут до клинических испытаний. Большинство из них будут новыми, а не подобными уже открытым прежде соединениям», – подчеркнул заведующий лабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев.

По мнению ученого, это огромные цифры по стандартам мировой фармакологической индустрии. Таким образом, в России может возникнуть целый рынок препаратов противораковой терапии, сопоставимый с рынком США, считает Владимир Катанаев.

Fishnews

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