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На торги выставлено и право на добычу камчатского краба

Крабовый аукцион: процесс пошел

7 октября – первый день в графике проведения торгов по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях. На эту дату был запланирован аукцион по шести «пакетам» долей на Дальневосточном бассейне.

Крабовые торги по закону проходят в электронной форме. Проводить аукцион решено в несколько этапов, всего на торги был выставлен 41 лот – 31 по Дальневосточному бассейну и 10 по Северному. Организатором выступает Росрыболовство.

7 октября организаторы предусмотрели торги по первым шести «пакетам» долей квот на Дальнем Востоке:

Лот № 1. Краб-стригун опилио, краб волосатый четырехугольный в Западно-Сахалинской подзоне, краб колючий в подзоне Приморье, Восточно-Сахалинская подзоне, краб равношипый в Южно-Курильской зоне, краб синий в Восточно-Сахалинской подзоне – 100% долей.

Лоты № 2, 3, 4, 5, 6. Краб-стригун опилио в Северо-Охотоморской подзоне, краб камчатский в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, краб синий в Северо-Охотоморской подзоне, краб равношипый в Северо-Охотоморской подзоне, Северо-Курильской зоне – доли в 5,263% в каждом «пакете» по каждому объекту.

В качестве оператора электронной площадки для торгов выбран «Российский аукционный дом». Также извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru.

Оператор электронной площадки обязан при проведении аукциона обеспечивать конфиденциальность информации об участниках. В статусе торгов на сайте РАД по первым шести лотам значится: «Состоялся», сообщает корреспондент Fishnews.

По лотам № 23, 24, 25, 26, 27, 28 значится: «Не состоялся», хотя по этим «пакетам» торги были запланированы на 10 и 11 октября.

Согласно аукционной документации, торги признаются несостоявшимися, в частности, если не поступило ни одной заявки, было отказано в допуске к участию всем заявителям либо участником был признан только один заявитель (в этом случае ему и достается лот). В этих «пакетах» - доли квот вылова глубоководных крабов: стригуна красного в подзоне Приморье, Западно-Сахалинской подзоне, стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах.

Официально результаты торгов должны быть зафиксированы в протоколе.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на это реагировал бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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