08 октября 2019 года

Главрыбвод доволен заполнением нерестилищ на Начикинском озере

На Начикинское озеро – важный нерестовый водоем для лосося – зашло оптимальное количество производителей нерки, отмечают специалисты камчатского филиала Главрыбвода.

Начикинское озеро – один из ключевых нерестовых водоемов для проходных форм летней и осенней нерки, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Ихтиологи ежегодно обследуют озеро с помощью квадрокоптера, чтобы отследить заполнение нерестилищ.

Такая работа позволяет оценить состояние запасов и эффективность нереста, а также спрогнозировать возвраты рыбы.

По данным сотрудников филиала, в этом году в водоем зашло оптимальное количество особей и через три-четыре года можно ожидать достаточно хорошие подходы.

В филиале отметили, что на озере с мая по октябрь работает пост рыбоохраны. Круглосуточное патрулирование защищает рыбу от браконьеров.

Fishnews