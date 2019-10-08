08 октября 2019 года

Под аквафермы предлагают 43 участка в Западной Сибири

Верхнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукционы 43 рыбоводных участка в Новосибирской, Омской, Томской областях и Республике Алтай. В пользу государства предполагается выручить не менее 9 млн рублей.

В частности, в Республике Алтай расположены 18 РВУ, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Эти участки площадью от 2 га до 56 га на озерах в Кош-Агачском, Усть-Канском, Улаганском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах. Еще 16 участков площадью от 5 га до 465 га нарезаны в Новосибирской области – в Здвинском, Куйбышевском, Чановском, Баганском, Венгеровском, Доволенском, Кыштовском, Усть-Таркском и Каргатском районах.

В Омской области предлагается 8 РВУ. Это акватории площадью от 8 га до 1134 га на территории Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Исилькульского,Москаленского и Тюкалинского районов. В Томской области находится 1 РВУ – вся акватория озера Лайского (53 га) в Молчановском районе.

С победителями аукционов будут заключены договоры на 5 лет в отношении участков, расположенных на территории Новосибирской и Омской областей, на 10 лет – в Республике Алтай, на 25 лет - в Томской области. Минимальная цена лота – 6,4 тыс. рублей, максимальная – 1,8 млн рублей. В теруправлении надеются, что торги принесут в федеральный бюджет не менее 9 млн рублей.

Fishnews