08 октября 2019 года

В Калининградской области определились с объектами господдержки

Минсельхоз Калининградской области утвердил перечень проектов, реализуемых в рамках региональной программы развития рыбной отрасли. В 2019 г. список пополнился двумя проектами в городе Светлый.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Госпрограмма Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» действует с 2014 г. Сейчас в перечень входят 14 проектов, у большинства из них срок реализации завершен.

Так, в 2015-2016 гг. в список включили 8 проектов. В 2018 г. в программу вошли еще 4 проекта – строительство нового рыбоперерабатывающего комплекса и модернизация промыслового судна в городе Пионерский, а также модернизация консервного производства и цеха заморозки в поселке Взморье. В 2019 г. были добавлены еще 2 проекта в городе Светлый – организация производства рыбной продукции и создание УЗВ комплекса по выращиванию африканского сома.

Программа предусматривает софинансирование из областного и федерального бюджетов. По информации правительства региона, в 2014-2018 гг. на мероприятия программы направлено свыше 397 млн рублей.

Fishnews