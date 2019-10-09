09 октября 2019 года

Поправки по «краснокнижным» отправятся к президенту

Совет Федерации одобрил закон о внесении в Уголовный кодекс РФ изменений, ужесточающих ответственность за незаконную добычу и оборот объектов животного мира из Красной книги.

На заседании 9 октября сенаторы поддержали федеральный закон «О внесении изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ», сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что проект поправок был внесен в Госдуму правительством, депутаты приняли закон 24 сентября.

Изменения разработаны для усиления уголовной ответственности за незаконную добычу и оборотособо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами России.

Новый закон предусматривает увеличение на год максимального срока принудительных работ и лишения свободы за преступления в этой сфере.

Особая ответственность грозит не только должностным лицам, но и всем, кто посягнул на «краснокнижных» с использованием служебного положения. Пока еще действующая формулировка не позволяет привлекать к ответственности лиц, которые использовали служебное положение, но не относятся к должностным. Например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Вносятся изменения в части 3 и 3.1 статьи 258.1 УК РФ: они дополняются новым квалифицирующим признаком – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Fishnews