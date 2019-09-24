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Здание Госдумы. Фото из открытых источников

Депутаты приготовили «подарок» браконьерам

Госдума поддержала ужесточение наказания за незаконную добычу и оборот «краснокнижных» животных. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс приняты в третьем чтении.

Закон увеличивает на год максимальные сроки принудительных работ и лишения свободы по различным частям статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Возможности для уголовного наказания расширяет новый квалифицирующий признак – «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», сообщает корреспондент Fishnews.

Инициатором внесения изменений выступило правительство. В пояснительной записке указано, что в 2015 – 2017 гг. выявлено 3,5 тыс. преступлений, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ, к уголовной ответственности привлечено свыше 2 тыс. человек.

В первом чтении законопроект приняли 23 мая, во втором – 19 сентября.

Fishnews

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