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Российские рыбаки добыли около 4 млн тонн

Российские предприятия добыли около 4 млн тонн

По данным отраслевой системы мониторинга, суммарный вылов водных биоресурсов к 9 октября составил около 4 млн тонн. Это на 2,1% меньше показателя на отчетную дату 2018 г.

В Дальневосточном бассейне добыто 2,86 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минтая выловили 1,54 млн тонн (+95 тыс. тонн по сравнению с уровнем 2018 г.). Трески освоено на 27,73 тыс. тонн больше, чем за тот же промежуток прошлого года, – около 126,1 тыс. тонн. Вылов сельди вырос на 28,7 тыс. тонн и составил около 196 тыс. тонн.

Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 484,21 тыс. тонн – на 26,7% меньше, чем на отчетную дату прошлого года, и почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

В Западном бассейне общий вылов составил 61,7 тыс. тонн (+7%). На промысле шпрота добыто 34,91 тыс. тонн (+3,6 тыс. тонн). Балтийской сельди освоено 18,6 тыс. тонн – 0,1 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Рыбопромышленники Северного бассейна освоили около 420 тыс. тонн водных биоресурсов – на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. На промысле трески вылов снизился до 280,3 тыс. тонн (-28,3 тыс. тонн), пикши – до 59,46 тыс. тонн (- 16,64 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне нарастили добычу на 1,7% к уровню прошлого года – до 52,31 тыс. тонн. Хамсы освоено на 4 тыс. тонн меньше – 17,7 тыс. тонн (- 4 тыс. тонн). Вылов шпрота увеличился на 4,2 тыс. тонн и составил около 17,9 тыс. тонн.

Общий объем добычи в Волжско-Каспийском бассейне достиг 43 тыс. тонн (+15,3%). Крупного и мелкого частика выловлено на 1,8 тыс. тонн больше – 18,22 тыс. тонн. Пресноводных видов ВБР выловили около 18,4 тыс. тонн (+3 тыс. тонн).

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный рыбопромысловый флот добыл на 32,5% больше – 261,6 тыс. тонн. В зонах иностранных государств российский вылов составил более 261 тыс. тонн (-22%).

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