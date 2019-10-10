10 октября 2019 года

Российским пищевикам представили холод от Moon Tech

Корпорация Moon Tech (Yantai Moon) продемонстрировала на выставке «Агропродмаш-2019» тяжелое холодильное оборудование для пищевой промышленности. Наибольший интерес у специалистов вызвали сверхмощные компрессоры, туннельные и спиральные фризеры и плиточные морозильные аппараты.

7 октября в московском «Экспоцентре» открылась 24-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш». Современные решения в сфере промышленного холодильного оборудования в российскую столицу вновь привез крупнейший в КНР производитель и разработчик – госкорпорация Moon Tech (Yantai Moon).

Центральное место на стенде компании занял плиточный морозильный аппарат, объемом разовой загрузки 3,3 тонны. «Здесь представлено преимущественно тяжелое промышленное оборудование. Например, этот компрессор при кипении хладагента – 45˚С – выдает от 55 кВт до 2,5 МВт холода – это очень большие мощности, и работает он в диапазоне от -273 до 200˚С», – рассказал Fishnews директор Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь.

По его словам, основная цель корпорации – показать, что Moon Tech прочно присутствует в России. «У нас есть сервисные партнеры во всех регионах, реализовано огромное количество совместных проектов. Мы хотим донести до покупателей, что оборудование топовых китайских производителей уже давно не уступает европейским аналогам, а напротив – отличается качеством и высокой надежностью, особенно при повышенных нагрузках в сложных условиях», – подчеркнул Ли Янь.

Среди российских партнеров Moon Tech – Росрезерв, компании рыбной отрасли: ГК «Антей», ГК «Агама» и другие; крупные игроки российской пищевой индустрии, такие как Агрызский мясокомбинат, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бессоновский мясокомбинат.

Причем оборудование Moon Tech используется не только на берегу. В этом году компания получила свидетельство Российского морского регистра судоходства о соответствии оборудования и активно участвует в оснащении рыбопромысловых судов.

Основные посетители стенда – преимущественно руководители и специалисты кондитерского производства, мясопереработки и рыбопереработки. «Большой интерес у наших гостей вызывают спиральные и туннельные морозильные аппараты, компрессоры, тяжелое промышленное холодильное оборудование от мегаватта и выше, – поделился впечатлениями представитель Moon Tech. – И естественно наш конек – плиточная контактная заморозка».

Fishnews