11 октября 2019 года

Минсельхоз выпустил порядок получения участков для лососевых заводов

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило порядок, на основании которого предприятия по искусственному воспроизводству лососей смогут без торгов получить рыбоводный участок.

Приказ Минсельхоза от 15 июля 2019 г. № 408 вступит в силу с 21 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Федеральный закон с важными изменениями для лососевых рыбоводных заводов был принят в ноябре 2018 г. Предусматривается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (к таковым относятся и тихоокеанские лососи), могут без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры. То есть в этом случае не потребуется бороться за РВУ ни в конкурсах, ни на аукционах.

Теперь установлена процедура, позволяющая получить участок. РВУ должен выделяться на том водном объекте, где предприятие работало в режиме искусственного воспроизводства. Правила определения границ участка утверждены постановлением правительства от 11 ноября 2014 г. № 1183.

Заключать договоры будут территориальные управления Росрыболовства. Предприниматель должен обратиться в теруправление не позже чем через месяц после определения границ участка с заявлением. В Порядке приводится список сведений, которые должно содержать такое обращение. В частности, потребуется сообщить дату заключения и номер действующего договора на искусственное воспроизводство, указать название госоргана, который заключил такой договор. Перечислены документы, которые необходимо приложить к заявлению.

На рассмотрение обращения теруправлению отводится не более 15 рабочих дней с момента поступления документов. При этом ТУ должно в течение 3 рабочих дней проверить их на комплектность. Если чего-то не хватает, управление должно сообщить об этом заявителю.

Если нет оснований для отказа (перечень таких причин приводится в Порядке), теруправление в течение 5 рабочих дней составляет договор в двух экземплярах и передает рыбоводам.

В срок не более 7 рабочих дней со дня получения заявитель должен подписать оба экземпляра и передать в теруправление. При этом нужно приложить оригинал договора на искусственное воспроизводство – на нем в дальнейшем будет поставлен штамп «переоформлен».

Договор на рыбоводный участок будет заключаться на оставшееся время действия договора на искусственное воспроизводство.

Напомним, что основная часть заводов, занимающихся воспроизводством тихоокеанских лососей, работает в Сахалинской области.

Приказ Минсельхоза с Порядком смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews