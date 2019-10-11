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Законодатели северо-западных регионов – за исторический принцип. Фото пресс-службы Собрания депутатов НАО

Законодатели Северо-Запада поддержали исторический принцип

Парламентская ассоциация Северо-Запада (ПАСЗР) выступила за сохранение исторического принципа и против продажи квот на аукционах. Обращение по этому вопросу решено направить главам правительства, Минсельхоза и Росрыболовства.

Заседание комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу прошло в Нарьян-Маре. Во встрече участвовали депутаты Ненецкого автономного округа, Архангельской, Калининградской, Новгородской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

Законодатели рассмотрели обращение в защиту механизма долгосрочного закрепления долей квот в отношении всех видов водных биоресурсов – исторического принципа распределения. В документе также отмечена необходимость моратория на открытые аукционы в электронной форме по продаже части квот водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Собрания депутатов НАО.

Как отмечают парламентарии, в большинстве стран – мировых лидеров в рыболовстве (Норвегия, Исландия, США, Канада) квоты закрепляются на долгосрочный период по историческому принципу (за компанией или судном). Эта практика ограничивает количество судов на промысле и позволяет не допустить резкого снижения промыслового запаса.

Динамика развития рыбной отрасли в России, по мнению депутатов, свидетельствует о положительном влиянии исторического принципа. Благодаря стабильным правилам рыбопромышленники планируют инвестиции, строят суда и береговые заводы, вкладывают средства в обновление и ремонт флота, закупку современных орудий лова и увеличивают объемы промысла.

Изменение устоявшегося принципа приведет к тому, что инвестиции будут вытесняться возросшими расходами на приобретение квот. Это поставит в привилегированное положение крупные компании, способствуя монополизации отрасли. Среди других рисков – рост безработицы в связи с неконкурентоспособностью небольших региональных компаний и, как следствие, повышение социальной напряженности.

С подобными проблемами сталкиваются многие северные субъекты Федерации. Концепцию сохранения исторического принципа поддерживают 10 регионов Северо-Запада России, отметили в пресс-службе парламента НАО.

По итогам обсуждения законодатели Северо-Запада единогласно поддержали обращение. Документ направят премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

Fishnews

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