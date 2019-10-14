14 октября 2019 года

Пограничники Приморья отчитались о лососевых «уловах»

С начала нереста лососевых на участках ведомства в Находке и Посьете пограничники Приморского края изъяли более 5 тонн красной рыбы. Основная часть нарушений зафиксирована в Ольгинском и Хасанском районах.

В рамках контроля лососевого промысла отслеживалась деятельность рыбодобывающих судов, бригад прибрежного лова, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Из незаконного оборота изъяты около 1,5 тонны кеты и 4 тонн горбуши, добытых без разрешительных документов. В отношении нарушителей промыслового законодательства возбуждены административные дела.

Также, по данным погрануправления, браконьеры лишились более 700 сетей общей длиной свыше 24 км и 240 других незаконных орудий лова. В естественную среду обитания удалось возвратить более 500 особей рыбы.

Так, на прошлой неделе в ходе рейдовых мероприятий в устье реки Аввакумовка у четырех местных жителей изъяли 192 особи кеты. «Приморцы в один голос утверждали, что рыбу незаконно не добывали – они либо нашли ее на берегу, либо купили у неизвестных. И все, как один, пояснили, что рыба нужна им исключительно для собственного потребления. Так это или нет, предстоит выяснить в ходе разбирательств», – рассказали в пресс-группе.

Возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). После завершения разбирательств будут приняты процессуальные решения.

Fishnews