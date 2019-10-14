14 октября 2019 года

Кету и горбушу исключат из Красной книги Якутии

Правительство Республики Саха (Якутии) решило исключить кету и горбушу из региональной Красной книги. Оба этих объекта предлагается внести в список промысловых.

Решение исключить горбушу и кету из региональной Красной книги связано с благополучным состоянием популяций в реке Колыма, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Ведомство направило в Ленское теруправление Росрыболовства и отраслевой институт предложение о включении этих видов в список промысловых. Предлагается установить для них суточные нормы при любительском рыболовстве с 2021 г.

Fishnews