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Устье реки Ясачной – притока Колымы. Фото Димон17 («Википедия»)

Кету и горбушу исключат из Красной книги Якутии

Правительство Республики Саха (Якутии) решило исключить кету и горбушу из региональной Красной книги. Оба этих объекта предлагается внести в список промысловых.

Решение исключить горбушу и кету из региональной Красной книги связано с благополучным состоянием популяций в реке Колыма, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Ведомство направило в Ленское теруправление Росрыболовства и отраслевой институт предложение о включении этих видов в список промысловых. Предлагается установить для них суточные нормы при любительском рыболовстве с 2021 г.

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