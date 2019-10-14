Конкурс для профессионалов рыбной отрасли стартовал на Камчатке
С 10 октября в Камчатском крае принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Всего предусмотрено 10 номинаций, победителей ждут денежные призы и памятные подарки.
Конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли краевые власти организуют ежегодно. Цель – показать престижность работы в рыбохозяйственном комплексе. Победителей определят в номинациях:
- «Лучший судоводитель рыбной отрасли»,
- «Лучший мастер добычи рыбной отрасли»,
- «Лучший технолог рыбной отрасли»,
- «Лучший cудомеханик рыбной отрасли»,
- «Лучший рефмеханик рыбной отрасли»,
- «Лучший электромеханик рыбной отрасли»,
- «Лучший механик технологического оборудования»,
- «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли»,
- «Лучший обработчик рыбной отрасли»,
- «Лучший ихтиолог».
Заявки конкурсная комиссия будет принимать в период по 10 ноября, сообщили Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства.
Побороться за звание лучших могут жители края со стажем работы по специальности не менее пяти лет.
Провести конкурс, подвести его итоги, определить и наградить победителей конкурсная комиссия должна до 30 ноября.
Участникам конкурса вручат свидетельства и памятные подарки. Победителей в каждой номинации ждет грамота, денежный приз – 28 750 рублей – и памятные подарки.
Fishnews