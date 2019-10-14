14 октября 2019 года

Конкурс для профессионалов рыбной отрасли стартовал на Камчатке

С 10 октября в Камчатском крае принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Всего предусмотрено 10 номинаций, победителей ждут денежные призы и памятные подарки.

Конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли краевые власти организуют ежегодно. Цель – показать престижность работы в рыбохозяйственном комплексе. Победителей определят в номинациях:

«Лучший судоводитель рыбной отрасли»,

«Лучший мастер добычи рыбной отрасли»,

«Лучший технолог рыбной отрасли»,

«Лучший cудомеханик рыбной отрасли»,

«Лучший рефмеханик рыбной отрасли»,

«Лучший электромеханик рыбной отрасли»,

«Лучший механик технологического оборудования»,

«Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли»,

«Лучший обработчик рыбной отрасли»,

«Лучший ихтиолог».

Заявки конкурсная комиссия будет принимать в период по 10 ноября, сообщили Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства.

Побороться за звание лучших могут жители края со стажем работы по специальности не менее пяти лет.

Провести конкурс, подвести его итоги, определить и наградить победителей конкурсная комиссия должна до 30 ноября.

Участникам конкурса вручат свидетельства и памятные подарки. Победителей в каждой номинации ждет грамота, денежный приз – 28 750 рублей – и памятные подарки.

Fishnews