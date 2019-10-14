14 октября 2019 года

Ярусоловы «поймали» сертификат MSC

Ярусный промысел трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря прошел сертификацию по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Сертификат представителю ассоциации торжественно вручат на международной рыбопромышленной выставке в Циндао.

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» успешно завершила сертификацию по стандартам Морского попечительского совета. Устойчивым признан промысел тихоокеанской трески и белокорого палтуса в западной части Берингова моря – Чукотской, Западно-Беринговоморской и Восточно-Камчатской зонах.

Сертификатором выступила российская компания «Морская сертификация». «В работе активно участвовали и оказали неоценимую помощь и поддержку Росрыболовство, ТИНРО, КамчатНИРО, ЦСМС», – рассказали Fishnews в АЯП.

Аудит проводится по разным аспектам: от экологических до управленческих. Сертификация – очередное подтверждение того, что система госуправления и регулирования промысла водных биоресурсов находится на высоком уровне, обратили внимание в объединении.

Торжественное вручение сертификата должно состояться на площадке Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао (China Fisheries & Seafood Expo) 30 октября.

Fishnews