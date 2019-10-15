15 октября 2019 года

Дело о «браконьерской кузнице кадров» расследуют на Камчатке

Следственный отдел Елизово возбудил уголовное дело против местных жителей, подозреваемых в организации браконьерской бригады. Дополнительный состав преступления следователи усмотрели в вовлечении в артель несовершеннолетних.

По версии следствия в июле-августе 2019 г. двое ранее судимых за браконьерство горожан вопреки запрету осуществляли систематический сетной промысел лососей на реке Авача. В свой бизнес организаторы группы вовлекли пятерых взрослых и троих несовершеннолетних, сообщили Fishnews в пресс-службе СКР по Камчатскому краю.

Таким образом, уголовное дело включает два состава преступления – незаконная добыча водных биологических ресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (часть 4 статьи 150 УК РФ).

Fishnews