16 октября 2019 года

Лососевая путина завершается с общим плюсом

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 488 тыс. тонн. В большинстве регионов отмечается рост объемов добычи по сравнению с 2017 г., существенное отставание – на 41% – наблюдается только в Хабаровском крае.

К 15 октября лососевая путина на Дальнем Востоке добралась до улова 488,4 тыс. тонн, что на 39% выше уровня предыдущего «нечетного» 2017 г. На заседании штаба путины, которое провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, отмечалось, что лов тихоокеанских лососей продолжается на Сахалине, в Хабаровском крае и Приморье.

По оперативным данным, объем добычи в Сахалинской области составил около 67 тыс. тонн – на 27,6% выше уровня 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В Хабаровском крае освоено 27,6 тыс. тонн красной рыбы, что на 41% меньше, чем два года назад. В Приморье, напротив, уловы выросли в 1,6 раза и достигли 124,6 тонны.

В Камчатском крае по итогам путины предприятия добыли около 378 тыс. тонн – на 56,4% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В Магаданской области объемы вылова также выросли в полтора раза – на 51,6% – до 10,4 тыс. тонн.

По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, в связи с завершением промысла все уловы перерабатываются на береговых предприятиях Камчатки. На восточном побережье полуострова с начала путины принято около 116 тыс. тонн рыбы, на западном – около 8,5 тыс. тонн. В Западно-Беринговоморской зоне в границах Чукотского автономного округа – 1,7 тыс. тонн.

Приморское теруправление продолжает мониторинг загрузки холодильных мощностей в портах – средний уровень составляет 93,5%. В западные регионы России из Владивостока отправлено 63 ускоренных поезда с рыбной продукцией. Стоимость доставки одного килограмма рыбы из Владивостока в Москву находится на уровне 14,5–15 рублей.

Fishnews