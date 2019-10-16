16 октября 2019 года

Законопроект об отмене плановых проверок отправился в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене плановых проверок при госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Подготовленный Минсельхозом законопроект «О внесении изменения в статью 43.2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть, что «федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых проверок».

При этом акцент будет смещен на более эффективные для защиты рыбных запасов направления – профилактику нарушений, внеплановые проверки, плановые (рейдовые) осмотры, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Госдуме также находится проект закона, предусматривающий отказ от плановых проверок при надзоре за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности рыбопромыслового флота.

Fishnews