16 октября 2019 года

Нацрыбресурс планирует развивать рыбное хозяйство Саратовской области

На базе Тёпловского рыбопитомника в Саратовской области Нацрыбресурс планирует создать комплекс по выращиванию и переработке водных биоресурсов. Предполагается, что предприятие будет выпускать не менее 150 тонн продукции в год.

Правительство РФ опубликовало распоряжение о присоединении ФГУП «Тёпловский рыбопитомник» к ФГУП «Нацрыбресурс». На базе питомника предполагается создать комплекс по промышленному выращиванию и переработке товарной аквакультуры мощностью не менее 150 тонн в год, сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыбресурса.

«В Вольске планируется постройка рыбозавода замкнутого цикла. Думаю, что начнем с выращивания и переработки форели, которая исторически здесь производится. Думаю, через два года мы его запустим. Это даст области и увеличение рабочих мест, и поступление дополнительных налогов в местный бюджет. И конечно, за счет уменьшения логистических расходов это повлечет снижение стоимости рыбной продукции», – рассказал врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», региональное правительство и Вольский муниципальный район заключили cоглашение о сотрудничестве в развитии рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews