16 октября 2019 года

Расценкам на обслуживание судов готовят «свободное плавание»

ФАС предлагает отменить госрегулирование тарифов на ряд услуг морских и речных портов. Аналогичная мера предусматривается и для использования инфраструктуры внутренних водных путей.

Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ подготовлен в рамках той же дорожной карты по развитию конкуренции, согласно которой введены крабовые аукционы.

Антимонопольщики предлагают предлагает отменить регулирование тарифов на следующие услуги в морских портах: обеспечение лоцманской проводки судов; предоставление причалов; обеспечение экологической безопасности в порту; погрузка, выгрузка и хранение грузов (кроме перевалки нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам); услуги буксиров; обслуживание пассажиров.

В речных портах: предоставление судам рейдов, якорных стоянок, защитных сооружений и причалов порта; обеспечение лоцманской проводки судов; комплексное обслуживание флота; услуги буксиров; погрузка, выгрузка и хранение грузов; обслуживание пассажиров.

По использованию инфраструктуры внутренних водных путей: навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по внутренним водным путям; обеспечение лоцманской проводки судов; ледокольное обеспечение в зимних условиях навигации; обеспечение прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям; обеспечение прохода иностранных судов по внутренним водным путям.

Fishnews