16 октября 2019 года

«Краснокнижных» попробуют защитить новым законом

Официально опубликован закон, призванный ужесточить ответственность за незаконную добычу и оборот объектов животного мира, которые включены в Красную книгу. Таким образом, изменения вступят в силу с 27 октября.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ».



Поправки были подготовлены правительством. Их цель – усиление уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами России.

Новый закон предусматривает увеличение на год максимального срока принудительных работ и лишения свободы за преступления в этой сфере, сообщает корреспондент Fishnews.

Особая ответственность грозит не только должностным лицам, но и всем, кто посягнул на «краснокнижных» с использованием служебного положения. Пока еще действующая формулировка не позволяет привлекать к ответственности лиц, которые использовали служебное положение, но не относятся к должностным. Например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Вносятся изменения в части 3 и 3.1 статьи 258.1 УК РФ: они дополняются новым квалифицирующим признаком – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Fishnews