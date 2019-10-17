17 октября 2019 года

Тюленье мясо — поднадзорный товар

В Магаданской области суд подтвердил необходимость внесения в систему «Меркурий» мяса дальневосточной нерпы (ларги) как пищевого сырья из категории «мясо тюленя свежее».

В Арбитражный суд Магаданской области обратился индивидуальный предприниматель, требовавший отменить постановление теруправления Россельхознадзора. В апреле в ходе внеплановой проверки на перерабатывающем предприятии в Магадане было обнаружено около трех тонн продукции, произведенной из мяса ларги (дальневосточной нерпы).

При этом на пищевое сырье — мороженое мясо ларги — отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие факт перемещения продукции животного происхождения из района промысла в цех, а также до места проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Хотя произведенная из мяса ларги продукция ветсанэкспертизу прошла.

В результате областное управление Россельхознадзора усмотрело факт нарушения ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства и вынесло предпринимателю предупреждение. Однако бизнесмен не согласился с этим решением и попросил суд отменить его, ссылаясь на то, что в справочнике ФГИС «Меркурий» отсутствуетпозиция «мясо ларги», поэтому оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевое сырье такого вида не требуется.

«В действительности в справочнике ФГИС «Меркурий» позиция «мясо ларги» относится к типу продукции «мясо морских животных», а именно к «мясо тюленя свежее», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

После изучения материалов дела, в том числе анализа данных ФГИС «Меркурий», суд встал на сторону инспекторов и подтвердил обоснованность административного наказания.

Fishnews