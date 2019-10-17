17 октября 2019 года

Сенаторы озаботились сибирским сигом

Профильный комитет Совета Федерации обсудит ситуацию с возмещением ущерба рыбным ресурсам и восстановлением запасов ценных видов сиговых Западной Сибири.

Совещание, посвященное совершенствованию системы компенсационных мероприятий, 24 октября проведет член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. На повестке дня – вопросы устранения последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и восстановления запасов ценных видов сиговых рыб Западной Сибири, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации

По информации Верхне-Обского филиала Главрыбвода, одной из проблем восполнения запасов сиговых в сибирских реках, пострадавших от хозяйственной деятельности промышленных предприятий, уже не первый год остается замена объектов, используемых для компенсационных мероприятий. Вместо наиболее ценных видов, таких как муксун или нельма, водоемы зарыбляются пелядью или сазаном, что обходится гораздо дешевле, но не способствует сохранению биоразнообразия и восстановлению природных популяций более дорогой рыбы.

В обсуждении в верхней палате парламента примут участие первый зампредседателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, представители региональных органов государственной власти, заинтересованных министерств и ведомств, научных организаций и общественности.

Fishnews