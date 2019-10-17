17 октября 2019 года

Российские рыбаки преодолели планку в 4 млн тонн

К 16 октября общероссийский вылов превысил 4 млн тонн. Отставание от показателей на аналогичную дату прошлого года сохраняется на уровне 2,1%.

В Дальневосточном бассейне объемы добычи по сравнению с прошлогодними показателями увеличились на 0,1% и составили 2,9 млн тонн. Минтая рыбаки выловили 1,6 млн тонн, прибавка по сравнению с уловами на 16 октября 2018 г. составила почти 90 тыс. тонн. Трески добыто 127,1 тыс. тонн (+27,4 тыс. тонн к уровню прошлого года). Вылов сельди составил 205,3 тыс. тонн, прибавка по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года – 31,64 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил 488,41 тыс. тонн (-26,9% к уровню 2018 г., +39,4% к уровню 2017 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 52,5 тыс. тонн. Это на 1,9% выше уровня прошлого года. На промысле хамсы освоено на 4 тыс. тонн меньше, чем на 16 октября 2018 г., – 17,71 тыс. тонн. Вылов шпрота составил около 17,9 тыс. тонн (+4,15 тыс. тонн).

В Северном бассейне добыто 429,47 тыс. тонн, что на 17,5% выше уровня прошлого года. На промысле трески освоено около 284,9 тыс. тонн (-26,9 тыс. тонн). Пикши освоено 61,27 тыс. тонн (-16,2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов достиг 43,9 тыс. тонн (+17,6%). На промысле крупного и мелкого частика добыто 18,81 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн). Вылов пресноводных видов увеличился на 3,2 тыс. тонн – до 18,35 тыс. тонн.

В Западном бассейне добыто на 6,9% выше уровня прошлого года – 62,54 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов увеличился на 3,5 тыс. тонн – почти до 35 тыс. тонн. Балтийской сельди освоено 18,8 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 267,1 тыс. тонн (-21,4%). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 31% – почти до 274 тыс. тонн.

Fishnews