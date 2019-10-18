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Среди взрослых профессионалов первое место заняла сотрудница ООО «Салехардский комбинат» Роза АМИНОВА. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

На ямальском конкурсе обработчиков рыбы установили новый рекорд

В Ямало-Ненецком автономном округе прошел традиционный конкурс «Лучший обработчик рыбы». Победительница установила рекорд соревнования, за 10 минут разделав 12 кг ряпушки.

Состязание в рамках регионального конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» состоялось в Салехарде. Участие приняли 15 человек: 10 сотрудников рыбоперерабатывающих предприятий и 5 студентов Ямальского полярного агроэкономического техникума, обучающихся по специальности «Обработка водных биоресурсов».

На первом этапе жюри оценивало теоретические знания конкурсантов. Во второй части программы обработчики продемонстрировали практические навыки. Сначала надо было как можно быстрее и без ошибок рассортировать рыбу – язя, леща, сырка и пыжьяна – по видовому составу. Затем – на скорость разделать ряпушку по стандартам. Критериями оценки были аккуратность, соблюдение техники безопасности и количество обработанного сырья, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Этот конкурс мы проводим уже в седьмой раз, и цель его неизменна – популяризация этой нелегкой, но необходимой профессии. Качество и безопасность любой пищевой продукции начинается с качественной обработки сырья – это очень ответственное звено на производстве», – отметил заведующий сектором развития рыбохозяйственного комплекса регионального департамента АПК Анатолий Маркин.

Среди взрослых профессионалов первое место заняла сотрудница ООО «Салехардский комбинат» Роза Аминова. Она установила рекорд конкурса – за 10 отведенных минут обработала 12 кг ряпушки (результат победительницы прошлого года составил 9 кг).

Коллега и родная сестра Розы Аминовой Эльза Аминова заняла третье место, обработав 8,5 кг сырья. Второе место досталось Олесе Вануйто, также сотруднице комбината. Ее результат – 10,5 кг качественно обработанной рыбы.

Работу студентов комиссия оценивала отдельно. Среди будущих технологов лучшим стал Михаил Мартынов, на втором месте – Ада Салиндер, третье занял Дмитрий Сядай.

Отдельная номинация конкурса – «Самый молодой участник», которого выбирали среди сотрудников предприятий. Специальный приз достался 22-летнему технологу рыболовецкой артели «Орион» Юрию Мединскому.

Победители конкурса получили сертификаты на денежные премии, все участники – поощрительные призы от организаторов – департамента агропромышленного комплекса и торгово-промышленной палаты округа.

Fishnews

  • Среди взрослых профессионалов первое место заняла сотрудница ООО «Салехардский комбинат» Роза АМИНОВА. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Участники конкурса на скорость рассортировывали и разделывали рыбу. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Работу студентов оценивали отдельно. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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