18 октября 2019 года

На Урале борются с «электрической» рыбалкой

Тавдинская городская прокуратура (Свердловская область) выявила три сайта, на которых предлагалось купить электроудочки. Интернет-ресурсы заблокировали в соответствии с решением суда.

На этих сайтах был подробно описан механизм работы электроудочки и размещена инструкция – как добыть больше рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Российское законодательство не допускает использование электроудочек. Ввоз таких устройств в страну запрещен.

Тавдинская городская прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга иски о признании информации по продаже электроудочек запрещенной к распространению. Суд удовлетворил эти требования. Доступ к сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа.

Fishnews