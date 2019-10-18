18 октября 2019 года

Для рыбоводов Карелии приготовили новые озера

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на аукцион пять рыбоводных участков на озерах в Карелии. Акватории предоставляются для индустриального рыбоводства.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 7 до 42 га расположены в Муезерском, Кондопожском и Суоярвском районах, сообщает корреспондент Fishnews. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Начальные цены лотов – от 63 тыс. до 338 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 ноября. Торги планируется провести 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Fishnews