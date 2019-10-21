21 октября 2019 года

Целебные свойства моллюска дрейссены выявили ученые

Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ) провел исследования по переработке пресноводного моллюска дрейссены. Выяснилось, что он может стать сырьем для производства функциональных продуктов.

«Функциональный пищевой продукт обладает свойствами, которые восполняют в организме человека дефицит питательных веществ, снижают риск развития заболеваний, положительно влияют на здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов, причем в количестве, составляющем в одной порции продукта не менее 15 процентов от суточной потребности», — рассказала заведующая сектором технологий переработки водных биоресурсов Керченского отдела АзНИИРХ Любовь Есина.

Такими ценными свойствами обладают продукты переработки дрейссены, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Исследование полученных из моллюска ферментолизатов (продуктов ферментативного гидролиза) выявило наличие в них естественных функциональных пищевых ингредиентов: железа (405-575 мг/кг), марганца (222-301 мг/кг) и меди (10-46 мг/кг).

По содержанию железа, марганца и меди одна порция ферментолизатов из дрейссены (столовая ложка) превышает 15% физиологической потребности человека, отметили в АзНИИРХ. Поэтому, считают специалисты института, можно отнести полученные ферментолизаты к функциональным пищевым продуктам и говорить об их эффективности в снижении риска заболеваний.

Fishnews