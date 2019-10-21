21 октября 2019 года

Правительство хочет лучше регулировать спасение на море

Проект поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ одобрило правительство. Предполагается, что оно сможет регулировать взаимодействие федеральных и региональных органов власти и организаций при спасательных операциях.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» рассмотрели на заседании правительства 17 октября.

Сейчас правительство РФ не имеет достаточных полномочий по изданию нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море, отметили в пресс-службе кабмина.

Законопроект разработан «в целях наделения правительства полномочиями по утверждению положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море», – рассказали Fishnews в пресс-службе.

На заседании решено одобрить документ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

Fishnews