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Рыба прибавляет ума детям

Употребление рыбы и морепродуктов во время беременности добавляет в среднем 7,7 балла к IQ ребенка – к таким выводам пришла международная группа ученых.

Исследование проводили специалисты из США, Канады и Великобритании, результаты опубликованы в журнале PLEFA (Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids), сообщает корреспондент Fishnews. Ученые установили, что «рыбный» рост IQ ребенка находился в диапазоне между 5,6 и 9,5 балла.

Коллектив из 13 экспертов проанализировал 44 исследования, проведенных с 2000 г. и охватывающих в общей сложности 102 944 пары мать-дитя и 25 031 ребенка. Все эти работы показывают важность употребления рыбы и морепродуктов мамами для развития мозга их детей, а также необходимость употребления большего количества этих продуктов самими детьми.

Согласно 24 исследованиям, употребление рыбы и морепродуктов матерями положительно повлияло на прохождение их детьми некоторых или всех предложенных тестов. Благотворное влияние на интеллектуальное развитие детей зафиксировано в возрасте от трех дней до 17 лет.

Кроме IQ оценивали развитие вербальных, визуальных и моторных навыков, достижения в учебе. В ряде исследований рассматривались вопросы гиперактивности и СГДВ (синдром гиперактивности с дефицитом внимания). В одном исследовании был сделан вывод: дети не употребляющих рыбу матерей имеют втрое большую вероятность возникновения гиперактивности.

Благотворное влияние рыбы и морепродуктов на нейрокогнитивное развитие детей отмечалось и при минимальном употреблении этих продуктов (от 113 г в неделю), и при гораздо более высоком (более 2,8 кг унций в неделю). При этом ни одно из 44 исследований не обнаружило вреда от рыбы и морепродуктов.

Ожидается, что результаты этой работы учтут при обновлении Руководства по питанию США. Исследователи рассчитывают, что американские Министерство сельского хозяйства и Агентство по контролю за медикаментозными средствами и продуктами питания (FDA) смогут преодолеть опасения, связанные с содержанием ртути в рыбе и морепродуктах и предложениями сократить их потребление до 340 г в неделю.

Fishnews

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