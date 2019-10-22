22 октября 2019 года

Браконьерскую «интернет-лавочку» прикрыл прокурор

Прокуратура Архангельска выявила сайт с информацией о продаже сибирского осетра. По решению суда ресурс, торгующий «краснокнижной» рыбой, заблокирован.

Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ. Несмотря на законодательные запреты, на одном из сайтов в интернете распространялась реклама о продаже этой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры.

Прокурор Архангельска обратился в суд с заявлением о признании выявленной информации незаконной. Сайт был заблокирован.

Напомним, что незаконная добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов влечет уголовную ответственность по статье 258.1 УК РФ.

Fishnews