Браконьерскую «интернет-лавочку» прикрыл прокурор
Прокуратура Архангельска выявила сайт с информацией о продаже сибирского осетра. По решению суда ресурс, торгующий «краснокнижной» рыбой, заблокирован.
Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ. Несмотря на законодательные запреты, на одном из сайтов в интернете распространялась реклама о продаже этой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры.
Прокурор Архангельска обратился в суд с заявлением о признании выявленной информации незаконной. Сайт был заблокирован.
Напомним, что незаконная добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов влечет уголовную ответственность по статье 258.1 УК РФ.
Fishnews