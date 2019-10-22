22 октября 2019 года

Госрыбцентр оценивает ресурсы озер за Уралом

Ученые из Тюменского филиала ВНИРО (Госрыбцентра) провели пять экспедиций по мониторингу запасов водных биоресурсов в озерах Уральского и Сибирского федеральных округов. Объектами исследований стали популяции промысловых беспозвоночных.

Экспедиции сотрудников лаборатории промысловых беспозвоночных в рамках государственного мониторинга прошли в марте-октябре, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Исследования охватили озера Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской и Новосибирской областей. Объектами мониторинга стали беспозвоночные, имеющие промысловое значение, – артемия (в том числе на стадии цист), гаммариды и хирономиды.

Fishnews