22 октября 2019 года

Вокруг столовой ВНИРО развернулись тяжбы

Во исполнение решения суда о передаче Патриаршему подворью здания ВНИРО комиссия Росимущества проверила, как эксплуатируется площадь. В результате было выявлено нецелевое использование без договоров аренды.

Согласно закону о реституции суд обязал Росимущество передать здание ВНИРО в Москве (улица Верхняя Красносельская, 17) в безвозмездное пользование религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси». Состоявшиеся в 2017 г. переговоры о 6-летней отсрочке окончились неудачей. Представитель Московской патриархии Ксения Чернега заявила, что переезд должен состояться «в разумный срок».

Во исполнение решения суда в августе 2018 г. на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства РФ Росимуществу и Росрыболовству поручили проконтролировать эксплуатацию недвижимости, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на картотеку арбитражных решений.

Комиссия Росимущества пришла к выводу о нецелевом использовании госсобственности: помещение площадью 92 кв. м. на первом этаже предоставлено под столовую для работников института. Индивидуальный предприниматель заключил договор с ВНИРО об оказании услуг по организации питания сотрудников, однако сама площадь используется без договора аренды. Кроме того, на этом же этаже без договора аренды установлен банкомат, говорится в материалах суда.

По результатам проверки межрайонный прокурор Мещанской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы вынес представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. ВНИРО пытался обжаловать представление в арбитраже, однако суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону прокурора и отказали институту.

Fishnews