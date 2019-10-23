23 октября 2019 года

На Амуре взяли лососевых браконьеров

В Хабаровском крае полиция и Росгвардия задержали шестерых граждан за незаконный промысел лосося на Амуре. Изъяты сети и лодки, причиненный государству ущерб оценили более чем в 750 тыс. рублей.

Задержание провели в рамках операции «Путина». Подозреваемых в незаконной добыче водных биоресурсов взяли с поличным, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. По информации правоохранителей, с лодок браконьеры раскидывали по реке сети в местах захода лосося на нерест, успев поймать более 70 особей кеты.

Нелегальный улов, лодки и орудия добычи изъяты. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов ВБР с применением самоходных транспортных средств, на миграционных путях к местам нереста). Фигуранты находятся под подписками о невыезде.

Fishnews