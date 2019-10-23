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Ученые выявили положительную связь между общим числом видов рыб, обитающих в реке, и ее гидрологическими показателями. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Больше река – пестрее «население»

От гидрологических характеристик рек черноморского побережья зависит видовое разнообразие рыб в них – таковы результаты исследования АзНИИРХ.

Работу провели специалисты отдела «Краснодарский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Ученые выявили положительную связь между общим числом видов рыб, обитающих в реке, и ее гидрологическими показателями: длиной водотока, преобладающей глубиной, средним расходом воды.

Выяснилось, что с увеличением протяженности реки и ее водоносности возрастает и число обитающих в ней видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Сотрудники института провели обловы в малых (26-100 км) и очень малых (до 26 км) по протяженности реках черноморского побережья Кавказа в Краснодарском крае. Был сделан также анализ литературных данных, касающийся этих рек. Установлено, что количество обитающих в них видов рыб изменяется от 6 в очень малых реках (Псебе, Мезыбь, Адерба) до 17-18 в малых (Пшада, Шапсухо).

Это позволило сделать вывод о четкой связи между принадлежностью реки к группе малых или очень малых водотоков и общим числом обитающих в ней видов рыб. В малых реках среднее количество отмеченных видов составило 11,5 ± 1,25, а в очень малых – только 7,9 ± 0,67.

Также исследователи выявили важную роль гидрологических характеристик рек с точки зрения наличия или отсутствия в них определенных видов рыб.

Так, по результатам корреляционных анализов была установлена статистически достоверная зависимость между обитанием в реке определенных видов (подвидов) и определенными характеристиками водотока. Так, на наличие в реке голавля (Squalius cephalis) влияет длина водотока. Места обитания южной быстрянки (Alburnoides fasciatus), колхидского усача (Barbus tauricus esherishii) и колхидского подуста (Chondrostoma colchicum) зависят от длины водотока, скорости течения и расхода воды.

В филиале отмечают, что выявленные закономерности имеют большое значение для прикладных экологических исследований. Например, если в реке определенной протяженности и водности обнаружат меньше видов рыб, чем должно быть в водотоке с такими характеристиками, это будет означать, что экосистема водного объекта нарушена.

Fishnews

  • Ученые выявили положительную связь между общим числом видов рыб, обитающих в реке, и ее гидрологическими показателями. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Сотрудники института провели обловы в малых и очень малых по протяженности реках. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Также исследователи выявили важную роль гидрологических характеристик рек с точки зрения наличия или отсутствия в них определенных видов рыб. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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