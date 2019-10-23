23 октября 2019 года

В Коми предлагают водоемы под рыбные садки

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на аукцион пять рыбоводных участков на озерах и водохранилище в Республике Коми. РВУ предлагаются под индустриальную аквакультуру.

Акватории площадью от 3,9 га до 110 га расположены в Сыктывдинском, Сысольском, Княжпогостском и Усть-Куломском районах. Стартовая цена лотов – от 28 тыс. до 880 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на аукционную документацию.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки принимаются до 22 ноября, торги предполагается провести 28 ноября в Санкт-Петербурге.

Fishnews