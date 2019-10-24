24 октября 2019 года

Озера Зауралья предлагают аквафермерам

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 31 рыбоводный участок в Курганской области. Стартовая стоимость этих РВУ – от 48 тыс. до около 3 млн рублей.

Участки расположены в Катайском, Лебяжьевском, Макушинском, Петуховском, Половинском, Целинном, Частоозерском, Сафакулевском, Варгашинском, Куртамышском, Мишкинском, Кетовском районах. Согласно аукционной документации, площадь этих РВУ – от 5 до 386 га, все они предоставляются в пользование на 25 лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, самый дорогой участок (со стартовой ценой свыше 3 млн рублей) – Камышиные озера в Катайском районе. 30 РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру, один – на реке Утяк в Кетовском районе - под индустриальную.

Заявки можно подать до 4 декабря включительно. Торги планируется провести 12 декабря в Тюмени.

Fishnews