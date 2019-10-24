24 октября 2019 года

Состав комиссии по «краснокнижным» обновили

Минприроды сообщило об утверждении нового состава Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Ее председателем стал заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Напомним, что комиссия разрабатывает и рассматривает предложения и рекомендации, обеспечивающие «принятие решений по вопросам сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, глава министерства Дмитрий Кобылкин подписал новый приказ, утверждающий положение о комиссии, ее состав, составы бюро комиссии и главной редакционной коллегии.

Согласно пресс-релизу, председателем комиссии и бюро комиссии является заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов. В состав органа входят представители науки, общественных организаций, ООПТ, экологи.

При комиссии действуют на постоянной основе 8 секций экспертов. Секцию по круглоротым и рыбам по-прежнему возглавляет научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Павлов, по водным беспозвоночным – старший научный сотрудник Зоологического института РАН Александр Комендантов (оба – по согласованию).

В составе комиссии также остался Научный руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский (по согласованию). Кроме того, членом комиссии стала президент общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» Татьяна Арамилева (по согласованию).

Fishnews