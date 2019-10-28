28 октября 2019 года

Морское образование Архангельска ждут изменения

Архангельский морской рыбопромышленный техникум готовится войти в состав САФУ. Предварительно он будет ликвидирован как филиал Мурманского государственного технического университета.

Решение о закрытии Архангельского морского рыбопромышленного техникума последовало за изменением статуса Мурманского государственного технического университета, филиалом которого является АМРТ. В 2017 г. МГТУ перешел из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. Тогда же встал вопрос о сохранении направлений подготовки по профильным морским специальностям, в первую очередь для рыбного флота, и возможности для выпускников проходить практику на судах и получать рабочие дипломы.

Сначала ректор МГТУ Сергей Агарков предложил выделить из состава университета морские подразделения – Морской институт, Мурманский морской рыбопромышленный колледж, Архангельский морской рыбопромышленный техникум – и создать на их основе Мурманскую академию рыбопромыслового флота. Затем техникум попробовали сделать филиалом Калининградского государственного технического университета, также подведомственного Росрыболовству.

На заседании Ученого совета МГТУ 29 июня 2018 г. было принято решение обратиться к учредителю в Минобрнауки с ходатайством о закрытии АМРТ ввиду его финансово-экономической неэффективности. А уже в октябре появилась информация о передаче техникума Северному (Арктическому) федеральному университету им. М. В. Ломоносова, расположенному в Архангельске. Это позволит существенно укрепить материально-техническую базу АМРТ, сообщили в пресс-службе МГТУ.

Как отметил проректор по учебной работе МГТУ Борис Петров, согласно действующему законодательству процедура передачи невозможна без закрытия учебного заведения. После завершения всех процедур окончательное решение о целесообразности закрытия техникума вынесет ведомственная комиссия.

Рыбопромышленные предприятия региона не раз выражали озабоченность судьбой одного из старейших отраслевых ссузов – ситуация с подготовкой специалистов среднего звена и рабочих профессий на Северном бассейне складывается не лучшим образом. Руководство мурманского университета заверяет, что причин для беспокойства нет. «Для обеспечения продолжения обучения студентов и курсантов техникума САФУ в настоящее время ведет работу по лицензированию соответствующих специальностей, реализуемых в АМРТ», – уточнил Борис Петров.

Для рыбной промышленности Севера возможность подготовки кадров непосредственно в Архангельске крайне актуальна, считает председатель рыболовецкого колхоза «Беломор» Сергей Самойлов. «Это очень важно и не только нам, но и, например, Архангельскому тралфлоту – крупнейшему и старейшему предприятию региона, другим рыбодобывающим компаниям, не только Архангельска, но и Мурманска. Многие выпускники АМРТ работают на судах, которые принадлежат мурманским предприятиям. Это важно в целом для рыбного Севера», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

До начала реорганизации у многих предприятий действовали соглашения с техникумом о целевой подготовке флотских специалистов. Рыбаки надеются возобновить их после окончания эпопеи с переподчинением АМРТ.

«Когда завершится переходный период, мы планируем продолжить эту работу уже с университетом. Проблемы есть – и по прохождению практики курсантами, и по получению рабочих дипломов. Здесь уже нужно на местах что-то делать, отрабатывать программы совместно с техникумом, чтобы учащиеся имели возможность не только за партами сидеть, но и на судах проходить практику, и получать в конечном итоге рабочий диплом, приходя на флот подготовленными в должной мере», - отметил Сергей Самойлов.

В Росрыболовстве в свою очередь заверили, что готовы возобновить предложение о включении АМРТ в структуру КГТУ, если такое решение поддержит Минобрнауки.

Fishnews