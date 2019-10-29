29 октября 2019 года

ЯНАО готовит субсидии для рыбаков и аквафермеров

В Ямало-Ненецком автономном округе начался прием документов на получение господдержки в 2020 г. Субсидии предусмотрены в том числе на добычу и переработку рыбы, а также для товарной аквакультуры.

Рыбохозяйственные предприятия ЯНАО могут подать заявки на включение в перечень получателей субсидий до 1 декабря. Претендентам необходимо представить на бумажном носителе (по почте или лично) заявление о предоставлении господдержки и прогнозные показатели на очередной финансовый год. Утвержденная форма заявления и перечень необходимых документов размещены на сайте регионального департамента агропромышленного комплекса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе департамента, объем субсидирования для рыбной отрасли ЯНАО на 2020 г. планируется в размере 965,4 млн руб. В этом году, по данным ведомства, рыбохозяйственные предприятия региона получили из бюджета 902,5 млн рублей.

Размер субсидий для рыбаков и переработчиков рассчитывается по ставке за 1 тонну реализованной продукции – от 37 тыс. рублей и от 36 тыс. рублей соответственно. Рыбоводам возместят 70% затрат на корма (с учетом транспортных расходов) и 50% затрат на посадочный материал.

Fishnews