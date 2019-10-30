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14-дневные спорофиты ламинарии. Фото пресс-службы ТИНРО

«Быструю» рассаду морской капусты получили в ТИНРО

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) успешно провели эксперимент по получению рассады ламинарии (сахарины) японской. Новая технология позволила вырастить готовые к расселению зооспоры за 30 дней, в то время как в природе на это уходит три-пять месяцев.

Работы проводились в новом научно-производственном центре ТИНРО на острове Попова.

«Зооспора ламинарии довольно подвижна и требовательна к условиям среды обитания, поэтому процесс ее получения и дальнейшего развития – сложный и наукоемкий, – рассказала научный сотрудник ТИНРО, специалист по макрофитам Татьяна Крупнова. – Нам удалось подобрать оптимальные параметры для развития зооспор по температуре, освещенности, качеству питательной среды и получить всего за месяц жизнестойкую рассаду».

По расчетам ученых, после высаживания на специально подобранные участки с подходящими условиями ламинария уже к лету может достигнуть товарных размеров. Это вдвое короче обычных сроков ее развития в природе, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

В институте обратили внимание, что запасы ламинарии на Дальнем Востоке достаточно велики, но недоосваиваются – в частности, из-за нахождения в труднодоступных местах и неустойчивости природных плантаций. В заливе Петра Великого естественные плантации сахарины практически полностью отсутствуют.

Несколько хозяйств в Приморье занимаются выращиванием ламинарии, но испытывают нехватку посадочного материала, отметили в ТИНРО.

Для выращивания первой экспериментальной партии пока задействовали один модуль, в целом же производственные возможности центра позволяют получать рассаду ламинарии на 100 га. Выведенной в ходе эксперимента рассады достаточно для расселения на площади около 10 га.

Ученые собираются распространить эти зооспоры по краевым хозяйствам в разных районах Залива Петра Великого. Таким образом планируется определить как наиболее благоприятные гидрологические условия для развития ламинарии, так и методики ее доращивания.

Fishnews

  • 14-дневные спорофиты ламинарии. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Рамки с молодыми спорофитами ламинарии. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Подготовка к массовому выходу зооспор ламинарии. Фото пресс-службы ТИНРО
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