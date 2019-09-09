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Представители Минсельхоза, Росрыболовства и предприятий побывали в научно-производственном центре ТИНРО на острове Попова. Фото Андрея Кима

Центр марикультуры в Приморье готов работать по разным направлениям

Представители Минсельхоза, Росрыболовства и предприятий побывали в научно-производственном центре ТИНРО на острове Попова. Новая площадка должна стать местом выработки новых компетенций, подготовки специалистов, отметил замглавы федерального агентства Петр Савчук.

Создание научно-производственного центра марикультуры на острове Попова – проект, который реализует Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО). В дни Восточного экономического форума (ВЭФ) новую площадку посетили представители Минсельхоза, Росрыболовства, департамента рыбного хозяйства Приморского края и предприятий аквакультуры.

Центр будет обеспечивать хозяйства посадочным материалом, отрабатывать технологии для отрасли. Гостям показали насосную станцию, организованную для забора морской воды и ее первичной очистки, цеха для получения молоди трепанга и «рассады» ламинарии, сообщает корреспондент Fishnews.

Пока центр работает в тестовом режиме, но специалисты уже добились первых результатов: получили в заводских условиях спат тихоокеанской устрицы, а также провели нерест кукумарии. Достижения ученых должны помочь развивать аквакультуру в регионе.

Центр призван стать площадкой для выработки компетенций, технологий для хозяйств аквакультуры, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Важно, чтобы ученые обеспечивали предприятия рекомендациями, которые позволят им эффективнее работать.

Новая площадка способна выращивать 10 млн экземпляров молоди трепанга и посадочный материал ламинарии на 100 га, рассказал заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО Алексей Байталюк. Отметил он и перспективы по двустворчатым моллюскам. Есть задел для расширения возможностей по культивированию гидробионтов.

Основная задача центра – новые научные разработки, методы и методологии, связанные с развитием марикультуры, обратил внимание глава ТИНРО. Конечно, новая площадка станет и местом выработки компетенций. Со следующего года на базе центра планируется развивать и образовательное направление – этот вопрос уже обсуждался с Дальрыбвтузом.

Представители Минсельхоза, Росрыболовства, ТИНРО ответили на вопросы предприятий аквакультуры в рамках специального совещания на площадке центра.

Fishnews

  • Представители Минсельхоза, Росрыболовства и предприятий побывали в научно-производственном центре ТИНРО на острове Попова. Фото Андрея Кима
  • Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России Евгений КАЦ, заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК, заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО Алексей БАЙТАЛЮК
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    НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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