30 октября 2019 года

Уловы лосося «перешагнут» через полмиллиона тонн

К 29 октября вылов тихоокеанских лососей, по данным Росрыболовства, превысил 496 тыс. тонн. Итоги путины подведут через неделю на Дальневосточном научно-промысловом совете.

Дальневосточные рыбаки довели объем добычи тихоокеанских лососей до 496,03 тыс. тонн, что на 41% выше уровня 2017 г. Такие цифры прозвучали на заключительном заседании штаба путины, которое было организовано в Росрыболовстве в режиме видеоконференции с регионами.

В Камчатском крае, Магаданской области, Приморье и Хабаровском крае лососевая путина уже завершена. До конца октября промысел продолжится на юго-востоке Сахалина, до конца ноября – на острове Итуруп, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По оперативным прогнозам, общий вылов тихоокеанских лососей достигнет 500 тыс. тонн.

Предприятия Камчатки добыли около 378 тыс. тонн – на 56,4% больше, чем в предыдущем «нечетном» году. В Магаданской области вылов вырос на 52% – до 10,47 тыс. тонн, в Приморье – на 33%, до 203,74 тонны. Не повезло с подходами только Хабаровскому краю, где освоено 27,81 тыс. тонн, что на 40,8% меньше, чем в 2017 г.

В Сахалинской области текущий вылов составляет 74,27 тыс. тонн, что выше уровня позапрошлого года на 37,7%.

По информации Приморского теруправления, холодильные мощности в портах края загружены в среднем на 93,4%. В западные регионы страны из Владивостока отправлено 66 ускоренных поездов с рыбной продукцией. Стоимость ее доставки до Москвы находится на уровне 14,5–15 рублей за килограмм.

Итоги лососевой путины 2019 г. будут подведены на Дальневосточном научно-промысловом совете, который пройдет во Владивостоке 5–6 ноября.

Fishnews