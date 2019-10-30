30 октября 2019 года

Рыбоводам Ставрополья компенсируют часть затрат

В Ставропольском крае ведется прием заявок от рыбоводов о предоставлении субсидий на разведение объектов аквакультуры и содержание племенного маточного поголовья. В 2019 г. в краевом бюджете на эти цели было заложено 4 млн рублей.

По информации краевого минсельхоза, господдержка предоставляется на содержание племенного маточного поголовья и на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры. Общий объем субсидий составляет 4 млн рублей.

«В настоящее время осуществляется прием документов», – сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства.

Рыбоводство является одним из приоритетных направлений и в рамках нового вида господдержки «Агростартап», где предусмотрено финансирование в размере 75 млн рублей. Кроме того, по линии поддержки мелиоративных мероприятий у сельхозтоваропроизводителей есть возможность возместить часть затрат на реконструкцию рыбоводных прудов.

Сейчас на Ставрополье рыбохозяйственную деятельность ведут 75 сельхозорганизаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 150 индивидуальных предпринимателей. Под производство товарной рыбы используется 18 водохранилищ, четыре озера и девять рек с многочисленными притоками. По итогам прошлого года производство товарной рыбы в крае составило 10,4 тыс. тонн.

Fishnews