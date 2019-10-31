31 октября 2019 года

Крупную партию браконьерской осетрины перехватили в Приморье

Пограничники Приморского края пресекли транспортировку «краснокнижных» осетровых общим весом более 4 тонн. Причиненный водным биоресурсам ущерб только по предварительным подсчетам превышает 88,5 млн рублей.

Грузовик с рыбой, следовавший в центральный регион страны, остановили на трассе Владивосток – Хабаровск. Среди многочисленных мешков с мороженым лососем обнаружилась продукция, не указанная в сопроводительных документах.

«При вскрытии мешков с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были выявлены «краснокнижные» виды рыб – калуга и амурский осетр. Объяснить наличие в кузове рефрижератора запрещенных к вылову особо ценных осетровых водитель не смог», - рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Всего правоохранители насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 калуг. Некоторые ее экземпляры достигали 1,5 м в длину и весили порядка 60 кг, отметили в погрануправлении.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море»).

Fishnews