20 ноября 2019 года

Улов камчатских браконьеров оценили в полмиллиона

В Елизовском районе Камчатского края на реке Тихой рыбоохрана задержала двух мужчин за незаконный промысел кижуча. Причиненный государству ущерб превысил 510 тыс. рублей.

Составлены два административных протокола по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Материалы по факту незаконной добычи переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Сеть и рыба – 24 экземпляра общим весом 31 кг - изъяты и отправлены на ответственное хранение.

Fishnews