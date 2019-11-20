20 ноября 2019 года

Данные рыбацких АИС со всего мира собрали в атлас

ФАО выпустила атлас рыболовной активности в Мировом океане. Издание основано на обработанной информации автоматических идентификационных систем (АИС) промысловых судов.

В 2018 г. организация Global Fishing Watch (GFW) опубликовала первую общемировую базу данных рыбопромысловой активности на основе данных АИС. В базе содержатся данные слежения за более чем 60 тыс. судов по всему миру. После проверки, уточнения и анализа этой информации был выпущен глобальный атлас (Global Atlas of AIS-based fishing activity), сообщили Fishnews в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Авторы атласа пришли к выводу, что в некоторых районах Мирового океана АИС дают почти исчерпывающее представление о рыбопромысловой активности. Это справедливо, например, в отношении северной части Атлантического океана для судов длиной более 15 м, отметили специалисты. В то же время в других регионах данные АИС отражают лишь небольшую часть промысловой деятельности, например в Индийском океане. Это объясняется значительной долей судов, не оборудованных такими системами.

В ФАО обратили внимание, что количество оборудованных АИС рыболовецких судов, ежегодно растет на 10-30%, а сама технология становится все более и более информативной.

Скачать электронную версию атласа (на английском) можно по этой ссылке.

Fishnews